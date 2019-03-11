2019-03-11T11:35:17+03:00
Общество

Правительство Нижегородской области проведет правовые консультации для льготников

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее начала
Юлия ДАНЧЕНКО
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Для того чтобы помочь нижегородцам разобраться в сложных юридических вопросах, региональное правительство проведет бесплатные консультации для льготников разных категорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства нижегородской области.

Консультации будут проводить специалисты министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области. Получить ответы на свои вопросы могут пенсионеры и граждане, имеющих льготные категории.

Консультация будет проводиться с 14.00 21 марта. Однако для этого необходимо предварительно записаться. Сделать это можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00 по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, дом№ 2, кабинет 22, а также по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Внимание! Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения, то есть последний день записи – 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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