2019-03-11T10:34:28+03:00
Общество

«Прямая линия» по борьбе с экстремизмом пройдет в Нижегородской области 12 марта

Звонки будут принимать с 11 утра
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 марта 2019 года в Нижегородской области будет проведена «прямая» телефонная линия по вопросам предупреждения и пресечения проявлений экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

На вопросы будет отвечать полковник полиции Тарасов Михаил Юрьевич, заместитель начальника ЦПЭ.

Обратиться можно по телефону 268-32-37. Время работы: с 11:00 до 12:00.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года в Нижнем Новгороде арестовали 19-летнего Михаила Герасимова за публичные призывы к экстремизму. У молодого человека изъяли всю технику и Конституцию Российской Федерации с надписью R.I.P.

- После обыска Герасимова на служебной машине доставили в ФСБ, где он был допрошен, причем в неустановленном качестве. После ознакомления с протоколом допроса молодого человека отпустили, однако никаких копий он не получал, - уточнил Политический красный крест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин поздравил игроков «Старта» с золотом Универсиады
Суд прекратил дело о банкротстве МП «Нижегородские бани»
Четыре человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за праздничные дни
Неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде жилого дома в Приокском районе
Правительство Нижегородской области проведет правовые консультации для льготников
Нижегородцы смогут услышать лекцию «Русский язык - до и после Пушкина»
Пожилой нижегородец погиб на пожаре в Павловском районе
Первая в этом году гроза прошла в Нижегородской области 9 марта
В Сарове работник аптеки отказался выдать инвалиду лекарства
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области
В Йошкар-Оле осудят нижегородца, похитившего 44 шубы на 1,8 миллиона рублей
Упавший бетонный столб перегородил дорогу на Монастырке
Следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину в Дзержинске
Разбойник-рецидивист ограбил магазин в Заволжье
Глеб Никитин поздравил нижегородских работников архивов с профессиональным праздником
Международная выставка «Река-море» откроется в Центре культуры «Рекорд»
Нижегородские школьники вошли в десятку лучших в интеллектуальной олимпиаде ПФО
Куриное мясо, яблоки и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области
Фотовыставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» откроется в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль немецких фильмов
В Нижнем Новгороде задержали похитителя бритвенных станков
50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход
В Нижегородской области откроется театральный фестиваль «Премьеры сезона»
Глеб Никитин: «8 Марта - это время особой концентрации нашей любви и признательности»
Церемония закрытия «Зимней сказки» пройдет 10 марта
Глеб Никитин провел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»