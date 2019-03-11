«Прямая линия» по борьбе с экстремизмом пройдет в Нижегородской области 12 марта
12 марта 2019 года в Нижегородской области будет проведена «прямая» телефонная линия по вопросам предупреждения и пресечения проявлений экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
На вопросы будет отвечать полковник полиции Тарасов Михаил Юрьевич, заместитель начальника ЦПЭ.
Обратиться можно по телефону 268-32-37. Время работы: с 11:00 до 12:00.
Ранее сообщалось, что осенью прошлого года в Нижнем Новгороде арестовали 19-летнего Михаила Герасимова за публичные призывы к экстремизму. У молодого человека изъяли всю технику и Конституцию Российской Федерации с надписью R.I.P.
- После обыска Герасимова на служебной машине доставили в ФСБ, где он был допрошен, причем в неустановленном качестве. После ознакомления с протоколом допроса молодого человека отпустили, однако никаких копий он не получал, - уточнил Политический красный крест.
ИСТОЧНИК KP.RU