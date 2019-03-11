2019-03-11T10:13:26+03:00
Происшествия

Пожилой нижегородец погиб на пожаре в Павловском районе

Дом загорелся из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей
Валерия ГРОМОВА
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Поздно ночью с 9 на 10 марта 2019 года в Павловском районе загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок от очевидцев в дежурную часть поступил в первом часу.

Трагедия произошла в деревне Комарово. Приехавшие на место вызова пожарные обнаружили открытое горение дома. Здание спасти не удалось: оно сгорело вместе с надворными постройками на площади 120 квадратных метров.

Внутри было найдено тело мужчины 1942 года рождения. Он был владельцем дома. В тушении пожара и ликвидации последствий были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц специальной техники.

Причиной случившегося сотрудники пресс-службы ГУ МЧС назвали нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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