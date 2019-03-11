Первая в этом году гроза прошла в Нижегородской области 9 марта

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-11T10:02:40+03:00

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В минувшую субботу, 9 марта 2019 года, синоптики зафиксировали первую с начала года грозу с громом в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, 9 марта в регионе были оттепели до +3,+6 градусов по Цельсию. В Нижнем Новгороде и Павлове столбики термометров поднялись до отметки в +6 градусов, что на 0,4 градуса выше, чем было в прошлом году.

- Вечером 9 марта 2019 года при прохождении атмосферного фронта на метеостанции Красные Баки была зарегистрирована первая в этом году гроза с громом, - пояснили в «Верхне-Волжском УГМС».

Напомним, на днях "Комсомолка" подвела итоги прошедшей зимы в Нижегородской области. В интервью о капризах погоды рассказала начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

ИСТОЧНИК KP.RU