2019-03-10T21:27:14+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

Авария произошла на трассе М-7
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Страшное массовое ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 10 марта 2019 года, в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях по региону в 05:04. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 520-м километре автодороги М-7 МоскваУфа. Там столкнулись сразу три транспортных средства.

В результате аварии пострадали три человека, причем двое из них – дети. Возраст пострадавших не уточняется. К счастью, никто не погиб.

- Для ликвидации последствие дорожно-транспортного происшествия привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве шести человек и одной единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне упавший бетонный столб перегородил дорогу на улице Монастырке в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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