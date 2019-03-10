Двое детей пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 21:27 2019-03-10T21:27:14+03:00

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Страшное массовое ДТП произошло ранним утром в воскресенье, 10 марта 2019 года, в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях по региону в 05:04. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 520-м километре автодороги М-7 Москва – Уфа. Там столкнулись сразу три транспортных средства.

В результате аварии пострадали три человека, причем двое из них – дети. Возраст пострадавших не уточняется. К счастью, никто не погиб.

- Для ликвидации последствие дорожно-транспортного происшествия привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве шести человек и одной единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне упавший бетонный столб перегородил дорогу на улице Монастырке в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU