2019-03-10T16:21:04+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле осудят нижегородца, похитившего 44 шубы на 1,8 миллиона рублей

Ограбление было совершено 20 сентября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Житель Нижегородской области, обвиняемый в краже 44 шуб из магазина в Йошкар-Оле, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике Марий Эл.

Согласно информации, преступление было совершено утром 20 сентября 2018 года. Заявители сообщили, что неизвестный проник в помещение магазина, взломав окно, и похитил оттуда 44 шубы общей стоимостью около 1,8 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а спустя некоторое время сотрудникам управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый нижегородец.

Злоумышленник был задержан. Как выяснилось, похищенные шубы он хранил у себя в гараже. Все они были изъяты.

Сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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