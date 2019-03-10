2019-03-10T14:17:16+03:00
Происшествия

Упавший бетонный столб перегородил дорогу на Монастырке

Инцидент произошел 9 марта 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Упавший бетонный столб перегородил дорогу на улице Монастырке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия.

Согласно информации, инцидент произошел неподалеку от пересечения Монастырки с улицей Окская гавань в субботу, 9 марта 2019 года. Бетонный столб лег перпендикулярно проезжей части, утянув с собой все провода. К счастью, в момент падения в этом месте никто не проезжал, так что обошлось без пострадавших.

Подписчики сообщества предположили, что это мог быть столб, который неделю назад зацепила фура – возможно, его плохо закрепили после того происшествия, а начавшееся таяние снега усугубило ситуацию.

Напомним, глыба льда упала на девушку в Дзержинске. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, а следователи проводят проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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