Упавший бетонный столб перегородил дорогу на Монастырке
Упавший бетонный столб перегородил дорогу на улице Монастырке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия.
Согласно информации, инцидент произошел неподалеку от пересечения Монастырки с улицей Окская гавань в субботу, 9 марта 2019 года. Бетонный столб лег перпендикулярно проезжей части, утянув с собой все провода. К счастью, в момент падения в этом месте никто не проезжал, так что обошлось без пострадавших.
Подписчики сообщества предположили, что это мог быть столб, который неделю назад зацепила фура – возможно, его плохо закрепили после того происшествия, а начавшееся таяние снега усугубило ситуацию.
Напомним, глыба льда упала на девушку в Дзержинске. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, а следователи проводят проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU