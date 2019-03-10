2019-03-10T11:30:53+03:00
Происшествия

Следователи проверяют информацию о падении глыбы льда на женщину в Дзержинске

По предварительной информации, пострадавшая госпитализирована в городскую больницу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Следователи проводят проверку по факту падения глыбы льда на женщину в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 9 марта 2019 года, на улице Клюквина. На 34-летнюю женщину, выходившую из цветочного магазина, упала с крыши глыба льда. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована в городскую больницу. По неподтвержденным пока данным состояние женщины оценивается как тяжелое.

- По данному факту следователями города Дзержинска организована доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям лиц, которые допустили травмирование пострадавшей, будет дана юридическая оценка, - отметили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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