2019-03-10T11:03:01+03:00
Происшествия

Разбойник-рецидивист ограбил магазин в Заволжье

Добычей злоумышленника стали три тысячи рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Разбойное нападение на магазин раскрыто сотрудниками полиции в городе Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о нападении поступило в отдел полиции в городе Заволжье в среду, 6 марта 2019 года. По словам заявителей, неизвестный пришел в магазин и, угрожая ножом продавцу, открыто похитил из кассы лоток с деньгами. Сумма причиненного материального ущерба составила три тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее уже был судим. Свою вину злоумышленник признал, в настоящее время мужчина находится под арестом. Расследование уголовного дела по статье «Разбой» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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