СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-10T09:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских работников архивов с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

День архивов отмечается в России ежегодно 10 марта. Эта дата была выбрана потому, что этот день в 1720 году (или 28 февраля по старому стилю) Петром I был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав», который определил основы организации государственного управления и ввел во всех государственных органах архивы и должность актуариуса.

- Уважаемые работники архивов и ветераны службы! От всей души поздравляю вас с Днем архивов! На протяжении всей истории человечества хранители документов и свидетельств прошлого играли огромную роль. Архив стал символом уважительного отношения к наследию предков и занимает очень важное место в системе правовых отношений, - обратился Глеб Никитин к нижегородским работникам архивов, добавив, что архивная служба региона по количественным и качественным показателям считается третьей в стране после московской и санкт-петербургской.

В архивах области хранится более 25000 фондов общим объемом почти 7,8 миллионов единиц хранения на семи видах носителей, с XV века до наших дней. Только в 2018 году по обращениям граждан, органов власти, общественных организаций было исполнено более 120 тысяч социально-правовых и тематических запросов. Почти 2000 человек в прошлом году были оформлены в читальных залах государственных и муниципальных архивов региона, которые посетили их свыше 10 тысяч раз и получили для работы почти 40 тысяч дел. Это свидетельствует о высокой востребованности нижегородских архивов! – отметил Глеб Никитин. – В профессиональный праздник всем сотрудникам архивов желаю успешной и плодотворной работы, здоровья и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU