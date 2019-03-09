Нижегородские школьники вошли в десятку лучших в интеллектуальной олимпиаде ПФО
Нижегородские школьники приняли участие в финале интеллектуальной олимпиады ПФО, который состоялся 4-5 марта в Йошкар-Оле, республика Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На престижное мероприятие отправились учащиеся лицея №82 и лицея №40 из Нижнего Новгорода и лицей №3 и Сарова. Вместе с ними на олимпиаду приехали более 150 школьников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Дети соревновались в четырех направлениях: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач», а также сыграли в игру «Что? Где? Когда?».
По итогам олимпиады Нижегородская область заняла шестое место общекомандного рейтинга. Призером в личном зачете стал ученик лицея №82 Дмитрий Хмыров. Он занял третье место.
Напомним, 50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход в Богородский район Нижегородской области. Он будет проводиться совместно с курсантами Школы инструкторов спортивного туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU