2019-03-08T17:23:02+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль немецких фильмов

Он продлится до 25 мая 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В государственном центре современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде открылся фестиваль немецкого кинематографа. Он продлится до 25 мая. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

- Важно развивать международное сотрудничество Нижегородской области не только в экономике, но и сферах культуры и образования, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нужно, чтобы в нашем регионе проходило больше ярких культурных мероприятий с участием зарубежных гостей, а международные образовательные программы стали доступнее для нижегородцев. Кроме того, важно активизировать научное взаимодействие с зарубежными коллегами. Такие задачи сейчас поставлены перед правительством области.

Кстати, в 2019 году в Нижегородской области пройдет Автопробег Дружбы «БерлинМосква-2019». Он направлен на развитие дружественных связей между регионом и Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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