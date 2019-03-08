В Нижнем Новгороде задержали похитителя бритвенных станков

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-08T14:30:58+03:00

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В Нижнем Новгороде полицейские по горячим следам раскрыли похищение бритвенных станков из аптеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о краже поступило в отдел полиции № 7 в середине дня 7 марта. Там неизвестный, находясь в одной из аптек по улице Артельная, в присутствии фармацевта открыто похитил бритвенные станки на общую сумму 1500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

По подозрению в совершении этого преступления по горячим следам был задержан 45-летний ранее судимый мужчина. В настоящее время он нигде не работает. Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В содеянном преступлении он признался. Сейчас по данному факту ведется следствие, самому мужчине избирается мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU