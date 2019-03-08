2019-03-08T12:57:48+03:00
Общество

50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход

Походы будут проводиться с 9 по 10 марта 2019 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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50 нижегородцев отправятся в учебно-тренировочный поход в Богородский район Нижегородской области. Он будет проводиться совместно с курсантами Школы инструкторов спортивного туризма. Об этом сообщает Нижегородский областной туристский клуб.

- За время обучения курсанты неоднократно совершают учебные выходы на местность и короткие походы-сборы, - говорится в сообщении. - Один из подобных походов-сборов пройдет 9 и 10 марта. Это пеший поход с ночевкой в лесу в районе Убежицкого карьера. Во время похода участники будут обучаться передвижению по снегу, обустройству зимних бивуаков и ночлега при отрицательных температурах.

При этом курсанты будут отрабатывать навыки использования высокотехнологичного альпинистского снаряжения в горах, чему наилучшим образом способствует естественный рельеф Убежицкого карьера. Кроме того, курсанты смогут научиться вязанию носилок из подручных материалов и транспортировать пострадавшего по сложному рельефу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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