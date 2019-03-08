В Нижегородской области откроется театральный фестиваль «Премьеры сезона»
9 марта в Нижегородской области стартует региональный театральный фестиваль-конкурс «Премьеры сезона 2018-2019». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
По данным ведомства, он продлится с 9 по 16 марта 2019 года. В нем примут участие все 13 профессиональных театров. Этот фестиваль является одним из плановых мероприятий Года театра в Нижегородской области. Его главной задачей станет сохранение и развитие лучших российских театральных традиций. Наряду с профессиональными театрами в фестивале примут участие студенты выпускного курса Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. В жюри фестиваля войдут ведущие театральные критики России.
Среди них театральный критик, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС Павел Руднев и обозреватель драматического театра, редактор «Петербургского театрального журнала» Оксана Кушляева.
По результатам просмотра будут названы лучшие работы в различных номинациях: исполнительское мастерство, лучший ансамбль, режиссура, музыкальное, художественное оформление спектакля и другие. Награждение лауреатов состоится 27 марта в Нижегородском Доме актера.
ИСТОЧНИК KP.RU