2019-03-08T11:18:28+03:00
Общество

В Нижегородской области откроется театральный фестиваль «Премьеры сезона»

Фестиваль будет длиться с 9 по 16 марта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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9 марта в Нижегородской области стартует региональный театральный фестиваль-конкурс «Премьеры сезона 2018-2019». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По данным ведомства, он продлится с 9 по 16 марта 2019 года. В нем примут участие все 13 профессиональных театров. Этот фестиваль является одним из плановых мероприятий Года театра в Нижегородской области. Его главной задачей станет сохранение и развитие лучших российских театральных традиций. Наряду с профессиональными театрами в фестивале примут участие студенты выпускного курса Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. В жюри фестиваля войдут ведущие театральные критики России.

Среди них театральный критик, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС Павел Руднев и обозреватель драматического театра, редактор «Петербургского театрального журнала» Оксана Кушляева.

По результатам просмотра будут названы лучшие работы в различных номинациях: исполнительское мастерство, лучший ансамбль, режиссура, музыкальное, художественное оформление спектакля и другие. Награждение лауреатов состоится 27 марта в Нижегородском Доме актера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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