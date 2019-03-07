Глеб Никитин: «8 Марта - это время особой концентрации нашей любви и признательности»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-07T16:07:34+03:00

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В четверг, 7 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил участниц торжественного мероприятия в Нижегородской филармонии, посвященного Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Завтра мы будем отмечать один из самых прекрасных, самых нежных, самых долгожданных праздников. Нам, мужчинам, всегда хочется боготворить женщину, но завтрашний день - это время особой концентрации нашей к вам любви и признательности, - заявил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что «свои подвиги на поле брани наши солдаты совершали, ассоциируя родную страну с женщиной, сражаясь за неё и за своих любимых».

Я хочу вам в этот прекрасный праздник пожелать красоты и счастья. Это взаимосвязанные понятия, ведь если женщина счастлива, то она всегда красива! Хочу пожелать вам тепла, радости и любви в эти весенние дни! – добавил Глеб Никитин.

Он также поблагодарил сотрудниц за их работу, труд и готовность всегда быть рядом.

В мероприятии приняли участие более 900 представительниц федеральных, региональных и муниципальных органов власти, силовых структур, ветеранских организаций, образования, здравоохранения, культуры и других сфер деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU