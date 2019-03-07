Церемония закрытия «Зимней сказки» пройдет 10 марта

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-07T15:18:30+03:00

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В воскресенье, 10 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится церемония закрытия развлекательной площадки «Зимняя сказка» рядом со стадионом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начало мероприятия запланировано на 12:00. На площадке будут выступать музыкальные и фольклорные ансамбли и баянисты. Нижегородцы смогут поводить хороводы, бесплатно пострелять из лука и прокатиться на оленьей упряжке.

В 14.30 будет дан старт открытому фестивалю скандинавской ходьбы «Спорт – норма жизни». Участники должны будут пройти три километра. Для всех участников марафона возможен бесплатный прокат палок для скандинавской ходьбы с предоставлением и залогом документа, удостоверяющего личность.

Вход на территорию «Зимней сказки» будет бесплатным.

Обратите внимание. С 10:00 до 16:00 10 марта парковка для автомобилей на территории стадиона «Нижний Новгород» будет закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU