Глеб Никитин провел заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-07T13:40:06+03:00

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Вчера, 6 марта 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Москве заседание подгруппы «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, главной задачей сейчас является составление конкретных предложений по формированию системы обращения с ТКО. И сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

- Реализация федерального проекта «Комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» может оказать существенное влияние на сдерживание роста тарифов. При этом реализация проектов по созданию объектов обращения с отходами требует значительных временных затрат. Необходимо ускорить разработку механизмов эффективной поддержки субъектов и участников рынка обращения с ТКО, - заявил губернатор.

Глеб Никитин также отметил, что федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию 191 несанкционированной свалки и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

- Было бы целесообразно законодательно закрепить обязательства по проведению поэтапной рекультивации отработанных карт размещения отходов эксплуатирующими организациями, - сказал Глеб Никитин.

Присутствующие также обсудили раздельное накопление ТКО региональными операторами. По словам главы Нижегородской области, цель - исключить смешивание разных видов отходов, и, стало быть, их дополнительное загрязнение.

- Необходимо популяризировать культуру раздельного сбора, объяснять населению её необходимость, привлекать образовательные учреждения, наконец, проводить социальные программы, - добавил он.

В течение марта все предложения, выдвинутые на заседании подгруппы, будут вынесены на заседание рабочей группы Госсовета по теме «Экология и природные ресурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU