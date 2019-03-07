2019-03-07T13:12:50+03:00
Общество

Поездов метро на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде станет больше

Произойдет это только в дни массовых гуляний
Юлия ДАНЧЕНКО
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Во время проведения массовых гуляний на стадионе «Нижний Новгород» количество составов метро на станции «Стрелка» будет увеличено. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Сейчас на линии курсирует четыре состава. В дни праздничных гуляний к ним присоединиться еще два или три резервных поезда. Их количество будет определяться по наплыву людей. В департаменте рассказали, что пропускная возможность метро контролируется с помощью видеонаблюдения через постоянный мониторинг пассажиропотока.

Помимо увеличения подвижного состава на станции метро «Стрелка» будут работать все кассовые окна и все контрольно-пропускные пункты, а также увеличено число поездов.

Напомним, 10 марта с 10.00 до 16.00 будет временно прекращено движение транспорта от улицы Самаркандской до Волжской набережной, а также от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура, будет закрыто движение на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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