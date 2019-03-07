Поездов метро на станции «Стрелка» в Нижнем Новгороде станет больше
Во время проведения массовых гуляний на стадионе «Нижний Новгород» количество составов метро на станции «Стрелка» будет увеличено. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Сейчас на линии курсирует четыре состава. В дни праздничных гуляний к ним присоединиться еще два или три резервных поезда. Их количество будет определяться по наплыву людей. В департаменте рассказали, что пропускная возможность метро контролируется с помощью видеонаблюдения через постоянный мониторинг пассажиропотока.
Помимо увеличения подвижного состава на станции метро «Стрелка» будут работать все кассовые окна и все контрольно-пропускные пункты, а также увеличено число поездов.
Напомним, 10 марта с 10.00 до 16.00 будет временно прекращено движение транспорта от улицы Самаркандской до Волжской набережной, а также от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура, будет закрыто движение на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской.
ИСТОЧНИК KP.RU