2019-03-07T12:25:45+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде объявлен сбор на поиски пропавшего подростка

Волонтеры просят помощи у жителей города
Юлия ДАНЧЕНКО
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И снова пропал ребенок. 6 марта 14-летний парнишка вышел из школы в поселке Окский Богородского района, но домой так и не вернулся. Волонтеры объявили срочный сбор вечером 6 марта, но так и не смогли отыскать ребенка.

Сегодня, 7 марта, объявлен новый сбор. На этот раз искать будут в Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

Волонтеры просят помочь всех неравнодушных нижегородцев в поиске подростка. Вся необходимая информация будет предоставляться на месте.

Для того чтобы присоединиться к волонтерам, звоните инфоргу ПСО «Волонтер» по телефону 8-930-800-35-33.

Напомним, 5 марта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя Юля Тузова, которая также не вернулась из школы. Она учится в школе №190 на улице Пермякова.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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