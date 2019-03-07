2019-03-07T09:50:19+03:00
Общество

Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к Международному женскому дню

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская телебашня на улице Белинского в Нижнем Новгороде будет встречать Международный женский день в оригинальном «наряде». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, нижегородцы смогут видеть ее целых три дня.

Праздничная подсветка высотной доминанты города будет работать с 18:00 до 2:00 8 и 9 марта, а также с 18:00 до 00:00 10 марта.

Как рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, в честь 8 марта на световом панно телебашни будет воспроизводиться новый светодинамический сценарий, разработанный специально к празднику.

Напомним, новая архитектурно-художественная подсветка была смонтирована на нижегородской телебашне к Чемпионату мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. Впервые наша телебашня "запела" поздно вечером 6 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские сотрудники ГИБДД будут дарить цветы женщинам-водителям
Трехдневные масленичные гулянья пройдут на Щелоковском хуторе с 8 по 10 марта
Резкое и сильное похолодание ожидает нижегородцев 6-7 марта
Минздрав Нижегородской области расширил перечень лиц, допускаемых в реанимацию
В Нижнем Новгороде хотят создать цифровую карту захоронений
Памятник Горькому на набережной Федоровского будет отремонтирован
Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии
Нижегородцы отправили более 21 тысячи заявок в ИС «Наш Нижний»
«Первая народная медицинская премия» стартует в Нижегородской области 7 марта
Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде 10 марта
49-летний мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе 5 марта
Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову
Сбор предложений от нижегородцев стартовал в рамках отбора кандидатов на пост нового министра строительства
Глеб Никитин призвал предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса
Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью
35-летний безработный нижегородец убил женщину из-за сумки