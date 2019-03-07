Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне к Международному женскому дню

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-07T09:50:19+03:00

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Нижегородская телебашня на улице Белинского в Нижнем Новгороде будет встречать Международный женский день в оригинальном «наряде». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, нижегородцы смогут видеть ее целых три дня.

Праздничная подсветка высотной доминанты города будет работать с 18:00 до 2:00 8 и 9 марта, а также с 18:00 до 00:00 10 марта.

Как рассказал директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, в честь 8 марта на световом панно телебашни будет воспроизводиться новый светодинамический сценарий, разработанный специально к празднику.

Напомним, новая архитектурно-художественная подсветка была смонтирована на нижегородской телебашне к Чемпионату мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. Впервые наша телебашня "запела" поздно вечером 6 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU