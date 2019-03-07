2019-03-07T09:27:04+03:00
Общество

Трехдневные масленичные гулянья пройдут на Щелоковском хуторе с 8 по 10 марта

Валерия ГРОМОВА
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С 8 по 10 марта 2019 года в Нижнем Новгороде запланированы масленичные гулянья. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятия будут проходить на территории музея-заповедника «Щелоковский хутор».

Гостей ждут многочисленные развлечения. 8 марта в 12:00 будет семейный праздник, на котором можно будет узнать традиции масленичных гуляний, а дети смогут поиграть, поводить хороводы, покататься на лошадях и, конечно же, поесть вкусных блинчиков.

9 марта в 11:00 и в 12:30 пройдут тематические сценки кукольного театра «Филя и Уля». Запланированы старинные зимние игры, пляски с ряженым медведем, эстафеты и катания на ледяной горке.

А 10 марта нижегородцев ждет уникальный интерактивный спектакль, основанный на реальных этнографических исследованиях. Начало – в 12:00. Зрители пройдут все этапы традиционной Масленицы XIX века с приглашением на праздник соломенного чучела, пением масленичных закличек, развешиванием блинов на деревьях, величанием новобрачных и другими обрядами. Кроме того, будут игры, стеночные и кулачные бои и прощание с Масленицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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