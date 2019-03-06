2019-03-06T16:41:20+03:00
Общество

Минздрав Нижегородской области расширил перечень лиц, допускаемых в реанимацию

Теперь посещать больных смогут не только ближайшие родственники
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министерство здравоохранения Нижегородской области внесло изменения в «Памятку для родственников перед посещением пациента, находящегося в отделении реанимации и интенсивной терапии». Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятка была утверждена приказом минздрава от 30 января 2018 года, и, согласно первоначальному варианту, посещать больных в палатах интенсивной терапии могли только ближайшие родственники. Теперь же перечень родственников расширен и приведен в соответствие со статьей 14 Семейного кодекса РФ. Таким образом, в седьмом пункте памятки слова «отца, матери, жены, мужа, взрослых детей» заменены словами «родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и неполнородными братьями и сестрами». А значит, теперь в реанимацию будут допускаться не только родители и дети, но и бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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