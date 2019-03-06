Памятник Горькому на набережной Федоровского будет отремонтирован

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-06T14:45:42+03:00

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Памятник известному писателю Максиму Горькому, который был установлен на набережной Федоровского, теперь находится на балансе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Владимир Панов.

- Спасибо нижегородцам, которые обратили внимание на этот вопрос. В работе - подготовка к ремонту, - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, жители уже неоднократно обращали внимание на то, что этот памятник нуждается в ремонте. Однако выяснилось, что он был бесхозный. По поручению Панова комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами подготовил необходимые документы для того, чтобы решить вопросы с ответственным за содержанием памятника Максиму Горькому.

- Администрация города планирует закрепить данный памятник и прилегающую к нему территорию за администрацией Нижегородского района, чтобы он был под присмотром, за ним ухаживали, содержали должным образом, и он радовал наших жителей, - добавила первый заместитель главы города Наталия Казачкова.

ИСТОЧНИК KP.RU