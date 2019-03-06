2019-03-06T13:40:07+03:00
Общество

Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии

Заведение не будет работать в течение трех месяцев
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде временно приостановлена деятельность кафе «Встреча» на улице Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки выяснилось, что владелец заведения нарушил «Санитарно-эпидемиологические требования». Так, в кафе нет туалета для персонала, приточно-вытяжной механической вентиляции, горячей и холодной воды, а также искусственное освещение. Кроме того, на поступающее сырье и пищевые продукты отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность, а в месте для приготовления шашлыка отсутствовало подключение к сетям водопровода и канализации и холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов.

Канавинский районный суд, который рассмотрел иск, привлек директора заведения к административной с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания путем прекращения его эксплуатации на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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