Нижегородский суд закрыл кафе «Встреча» из-за антисанитарии
В Нижнем Новгороде временно приостановлена деятельность кафе «Встреча» на улице Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ходе проверки выяснилось, что владелец заведения нарушил «Санитарно-эпидемиологические требования». Так, в кафе нет туалета для персонала, приточно-вытяжной механической вентиляции, горячей и холодной воды, а также искусственное освещение. Кроме того, на поступающее сырье и пищевые продукты отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность, а в месте для приготовления шашлыка отсутствовало подключение к сетям водопровода и канализации и холодильное оборудование для хранения полуфабрикатов.
Канавинский районный суд, который рассмотрел иск, привлек директора заведения к административной с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания путем прекращения его эксплуатации на срок до 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU