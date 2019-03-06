Нижегородцы отправили более 21 тысячи заявок в ИС «Наш Нижний»
По данным на 6 марта 2019 года, в информационную систему «Наш Нижний» поступили уже более 21 тысячи заявок от горожан. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, к системе присоединились 107 домоуправляющих компаний, которые отработали 18 329 обращений. Это 87% от общего числа заявок.
Больше всего обращений были переданы жителями Канавинского, Советского и Ленинского районов.
Напомним, воспользоваться информационной системой «Наш Нижний» может любой нижегородец, чья управляющая компания присоединилась к системе. Для этого необходимо на компьютере или смартфоне набрать адрес нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Все заявки фиксируются в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для выполнения работ и в мэрию на контроль.Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
ИСТОЧНИК KP.RU