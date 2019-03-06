«Первая народная медицинская премия» стартует в Нижегородской области 7 марта

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-06T12:35:35+03:00

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Завтра, 7 марта 2019 года, в поликлинике №4 Канавинского района Нижнего Новгорода установят первую стойку для голосования за медицинских работников в рамках ежегодного проекта «Первая народная медицинская премия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В мероприятии примет участие министр здравоохранения Антон Шаклунов, который даст старт проекту. Церемония награждения победителей пройдет в июне.

Справка:

Первая народная медицинская премия реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также регионального министерства здравоохранения. За последние шесть лет было выбрано 350 финалистов, 230 из них стали лауреатами премии. Более миллиона пациентов уже выразили благодарность и поддержку врачам, а количество медицинских учреждений увеличилось более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU