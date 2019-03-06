2019-03-06T10:40:40+03:00
Происшествия

49-летний мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе 5 марта

Трегдия случилась из-за неосторожности при курении
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 5 марта 2019 года, в Варнавинском районе Нижегородской области загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, звонок поступил в дежурную часть около половины 10 утра.

Трагедия случилась в деревне Селиваниха. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь уже охватил все здание. Дом спасти не удалось, он сгорел вместе с надворными постройками на площади 88 квадратных метров.

Внутри было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы восемь человек личного состава и четыре единицы техники.

Причиной случившегося сотрудники ГУ МЧС назвали неосторожность при курении.

Напомним, в ночь на понедельник в Нижнем Новгороде произошел еще один случай отравления бытовым газом. На этот раз погибли 30-летняя женщина и ее 10-летний сын. Их тела были обнаружены в квартире дома на Высоковском проезде в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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