Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову
5 марта 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 14-летняя Юля Тузова. Ориентировку с ее приметами распространила в соцсетях поисково-спасательная группа «Рысь».
По информации, девочка ушла из дома на улице Пермякова в школу и обратно не вернулась.
Приметы пропавшей Юли: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч.
В день исчезновения девочка была одета в белый шарф, розовую куртку с капюшоном и меховой опушкой, черные джинсы и светлые кроссовки.
При себе у 14-летней нижегородки был фиолетовый рюкзак.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юли, просим позвонить волонтерам по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.
Напомним, в Нижегородской области уже полгода ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая пропала в СНТ «Борок» Кстовского района и 9-летнюю Машу Люлину, которая исчезла после того, как пошла выкидывать мусор возле своего дома в Богородске.
ИСТОЧНИК KP.RU