Ушла в школу в пропала: В Нижнем Новгороде разыскивают 14-летнюю Юлю Тузову

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-06T10:17:35+03:00

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5 марта 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 14-летняя Юля Тузова. Ориентировку с ее приметами распространила в соцсетях поисково-спасательная группа «Рысь».

По информации, девочка ушла из дома на улице Пермякова в школу и обратно не вернулась.

Приметы пропавшей Юли: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч.

В день исчезновения девочка была одета в белый шарф, розовую куртку с капюшоном и меховой опушкой, черные джинсы и светлые кроссовки.

При себе у 14-летней нижегородки был фиолетовый рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юли, просим позвонить волонтерам по номеру: 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

Напомним, в Нижегородской области уже полгода ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая пропала в СНТ «Борок» Кстовского района и 9-летнюю Машу Люлину, которая исчезла после того, как пошла выкидывать мусор возле своего дома в Богородске.

ИСТОЧНИК KP.RU