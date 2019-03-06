Сбор предложений от нижегородцев стартовал в рамках отбора кандидатов на пост нового министра строительства

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-06T10:02:48+03:00

Все желующе могут оставить свои предложения на сайте «Команды правительства»

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5 марта 2019 года в Нижегородской области стартовал сбор предложений от жителей в рамках отбора кандидатов на пост министра строительства. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижегородцы могут оставить свои предложения на сайте «Команды правительства». Тема - развитие жилищного строительства в шести блоках: повышение доступности жилья, повышение комфортности жилья, решение проблем дольщиков, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, развитие территорий агломерации, а также по блоку «инновационные строительные проекты».

По словам Глеба Никитина, взгляд на эти вещи со стороны жителей крайне важен. Например, в последнем блоке они могут назвать объекты, которые хотели бы видеть рядом со своим домом (детсады, спорткомплексы, ДК и другие).

- В оценке целесообразности реализации тех или иных проектов мы рассчитываем на помощь граждан: за каждое из предложений может проголосовать любой желающий до 2 апреля 2019 года, - заявил Глеб Никитин.

Оставить свое предложение на портале можно по ссылке .

Напомним, отбор на пост министра строительства стартовал в области 26 февраля. Отбор будет проходить в два этапа: заочный и очный. Первый продлится до 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU