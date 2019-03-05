2019-03-05T17:27:11+03:00
Общество

Глеб Никитин призвал предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса

Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал местных предпринимателей оценить работу муниципальных властей по эффективности поддержки бизнеса. По информации пресс-службы регионального правительства, чтобы заполнить анкету, нужно зайти на сайт министерства промышленности.

Результаты будут использованы для составления рейтинга эффективности муниципалитетов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Как заявил Глеб Никитин, критериями для оценки послужат 53 показателя, и почти треть из них будет сформирована на основе опроса самих предпринимателей.

- В частности, мы просим предпринимателей дать оценку финансовой поддержке, скорости подключения новых предприятий к электросетям, качеству планирования инвестиционного развития муниципалитета и многому другому, - заявил губернатор.

Он призвал нижегородцев к участию. Также результаты будут использоваться для дальнейшей работы по улучшению инвестклимата.

По словам Глеба Никитина, итоги рейтинга планируют подвести к концу мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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