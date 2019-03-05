Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-05T17:04:11+03:00

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Департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода назвал улицы, с которых будут вывозить снег в ночь с 5 на 6 марта. Работы начнутся в 19:00 сегодня вечером и завершатся завтра в 7:00.

Там будет производиться уборка и вывоз снега, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.

В связи с этим мэрия просит нижегородцев не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.

Публикуем полный список улиц.

Автозаводский район: улица Монастырка, 1-5, маршрут категории А,Б (вывоз снега с радиусов, остановок, въездов).

Канавинский район: ул.Гороховецкая, Комсомольское шоссе, ул.Октябрьской Революции.

Ленинский район: ул. Донбасская

Московский район: ул.Рябцева, ул.Куйбышева, ул.Народная.

Нижегородский район: ул.Ковалихинская, ул.Минина, ул.Пожарского, ул.Рождественская, ул.Горького, ул.Звездинка.

Приокский район: ул.Ларина, ул.Цветочная.

Советский район: пр.Гагарина, ул.Юбилейная, ул.Ак.Сахарова, Окский съезд.

Сормовский район: ул.Федосеенко

ИСТОЧНИК KP.RU