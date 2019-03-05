Названы улицы Нижнего Новгорода, с которых будут вывозить снег сегодня ночью
Департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода назвал улицы, с которых будут вывозить снег в ночь с 5 на 6 марта. Работы начнутся в 19:00 сегодня вечером и завершатся завтра в 7:00.
Там будет производиться уборка и вывоз снега, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами.
В связи с этим мэрия просит нижегородцев не оставлять автомобили на проезжей части, а также соблюдать скоростной режим.
Публикуем полный список улиц.
Автозаводский район: улица Монастырка, 1-5, маршрут категории А,Б (вывоз снега с радиусов, остановок, въездов).
Канавинский район: ул.Гороховецкая, Комсомольское шоссе, ул.Октябрьской Революции.
Ленинский район: ул. Донбасская
Московский район: ул.Рябцева, ул.Куйбышева, ул.Народная.
Нижегородский район: ул.Ковалихинская, ул.Минина, ул.Пожарского, ул.Рождественская, ул.Горького, ул.Звездинка.
Приокский район: ул.Ларина, ул.Цветочная.
Советский район: пр.Гагарина, ул.Юбилейная, ул.Ак.Сахарова, Окский съезд.
Сормовский район: ул.Федосеенко
ИСТОЧНИК KP.RU