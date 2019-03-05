2019-03-05T16:26:14+03:00
Общество

ГЖИ проверила, все ли ДУКи исключили из строки «содержание жилого помещения» плату за вывоз мусора

Валерия ГРОМОВА
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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области продолжает контролировать, насколько обоснованно домоуправляющие компании вычли из строки «содержание жилого помещения» средства, которые раньше были потрачены на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя ГЖИ Игоря Сербула, с 1 января к ним поступили 20 обращений.

- В них нижегородцы ставят под сомнение размер исключенных сумм либо информируют, что плата не была уменьшена. По всем фактам проводятся проверки и оперативно принимаются меры, - добавил он.

По информации, в Арзамасе плата граждан была в среднем уменьшена на семь рублей с квадратного метра, а действующий тариф регионального оператора составляет 4 рубля 95 копеек. В Павловском районе плата в среднем уменьшена на шесть рублей с квадратного метра при новой стоимости услуги 5 рублей 55 копеек с квадратного метра.

В ходе проверки выяснилось, что 18 ДУКов исключили из платежек суммы, которые значительно меньше их экономически обоснованных затрат на вывоз мусора.

Напомним, «мусорная реформа» действует с 1 января 2019 года. ВывозТКО стал коммунальной услугой и, соответственно, отдельной строкой в коммунальной платежке. Ранее эти затраты были включены в содержание жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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