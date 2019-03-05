ГЖИ проверила, все ли ДУКи исключили из строки «содержание жилого помещения» плату за вывоз мусора
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области продолжает контролировать, насколько обоснованно домоуправляющие компании вычли из строки «содержание жилого помещения» средства, которые раньше были потрачены на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам руководителя ГЖИ Игоря Сербула, с 1 января к ним поступили 20 обращений.
- В них нижегородцы ставят под сомнение размер исключенных сумм либо информируют, что плата не была уменьшена. По всем фактам проводятся проверки и оперативно принимаются меры, - добавил он.
По информации, в Арзамасе плата граждан была в среднем уменьшена на семь рублей с квадратного метра, а действующий тариф регионального оператора составляет 4 рубля 95 копеек. В Павловском районе плата в среднем уменьшена на шесть рублей с квадратного метра при новой стоимости услуги 5 рублей 55 копеек с квадратного метра.
В ходе проверки выяснилось, что 18 ДУКов исключили из платежек суммы, которые значительно меньше их экономически обоснованных затрат на вывоз мусора.
Напомним, «мусорная реформа» действует с 1 января 2019 года. ВывозТКО стал коммунальной услугой и, соответственно, отдельной строкой в коммунальной платежке. Ранее эти затраты были включены в содержание жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU