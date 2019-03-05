Госдолг Нижегородской области составил 62,9 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-05T15:30:11+03:00

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Госдолг Нижегородской области, по данным на 1 марта 2019 года, составил 62,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на министерство финансов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сумма осталась такой же, какой и была в феврале 2019 года. А вот с 1 января госдолг уменьшился на 12,2 миллиарда рублей, что связано с погашением кредитов коммерческих банков, а также уменьшением объёма обязательств по предоставленной государственной гарантии.

0,3 процента госдолга – это государственные гарантии, 67,9 процента - государственные ценные бумаги, 31,8 процента - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.

На начало 2020 года государственный долг прогнозируется в объеме 75,086 миллиарда рублей – на уровне января 2019 года.

Напомним, 26 школ в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать в рамках региональной программы, которая будет реализовываться в течение 6 лет. По словам главы региона, в 2019 году на реализацию этой программы будут выделены 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU