ЛУКОЙЛ организует интерактивную площадку «Масленица» в Кстове
10 марта в 10:00 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово организует площадку с масленичными гуляниями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мероприятие состоится на бульваре Нефтепереработчиков, излюбленном для прогулок месте кстовчан. В рамках городских гуляний будет организована площадка с вкусными блинами и сладкими угощениями для детей. Профессиональный ведущий встретит гостей праздника, детские аниматоры пригласят ребят на народные игры. Для жителей Кстово выступит с музыкально-песенной программой лауреат международных и всероссийских конкурсов народный ансамбль «Ваталинка». На память о празднике можно будет сфотографироваться на фоне тематической фотозоны «Широкая Масленица».
ЛУКОЙЛ организует интерактивную площадку «Масленица» в Кстове
Данное мероприятие интегрировано в общегородской праздник, организованный администрацией Кстовского района.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приглашает всех кстовчан принять участие в празднике «Масленица».
ИСТОЧНИК KP.RU