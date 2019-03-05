2019-03-05T14:07:22+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ организует интерактивную площадку «Масленица» в Кстове

Мероприятие пройдет в рамках городских гуляний
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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10 марта в 10:00 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово организует площадку с масленичными гуляниями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие состоится на бульваре Нефтепереработчиков, излюбленном для прогулок месте кстовчан. В рамках городских гуляний будет организована площадка с вкусными блинами и сладкими угощениями для детей. Профессиональный ведущий встретит гостей праздника, детские аниматоры пригласят ребят на народные игры. Для жителей Кстово выступит с музыкально-песенной программой лауреат международных и всероссийских конкурсов народный ансамбль «Ваталинка». На память о празднике можно будет сфотографироваться на фоне тематической фотозоны «Широкая Масленица».

ЛУКОЙЛ организует интерактивную площадку «Масленица» в Кстове

ЛУКОЙЛ организует интерактивную площадку «Масленица» в Кстове

Данное мероприятие интегрировано в общегородской праздник, организованный администрацией Кстовского района.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приглашает всех кстовчан принять участие в празднике «Масленица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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