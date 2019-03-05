Проезд большегрузов по нижегородским дорогам будет запрещен с 1 апреля

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-05T14:12:05+03:00

Это делается для того, чтобы «уменьшить ущерб дорожному полотну»

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С 1 по 30 апреля 2019 года в Нижегородской области будет введено ограничение для проезда большегрузов – автомобилей с массой свыше шести тонн – на муниципальных и региональных дорогах общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это делается для того, чтобы «уменьшить ущерб дорожному полотну на период, когда почва под дорогой максимально влажная и из-за этого подвержена деформации».

Полный список дорог, по которым большегрузам запрещено будет ездить целый месяц, опубликован на сайте ГКУ. В последний день марта там поставят дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Напомним, также движение большегрузов на дорогах регионального или межмуниципального значения может быть запрещено с 20 мая по 31 августа. Но ограничение будет действовать при повышении температуры выше 32°C и распространяться только на дневные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU