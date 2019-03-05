2019-03-05T10:37:29+03:00
Общество

Единая система водоотведения появится в Ковернинском районе

Решение было принято в ходе встречи с жителями 27 февраля
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать единую систему водоотведения для крупнейших населенных пунктов Ковернинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято в ходе встречи с жителями 27 февраля. По словам Глеба Никитина, в региональную составляющую проекта «Оздоровление Волги» включены более 80 объектов.

- Важно, чтобы проведенная работа была максимально эффективной. Для этого нужно разработать проект, которой включал бы в себя и Ковернино, и другие крупнейшие населенные пункты района, - заявил губернатор.

Теперь администрации в 2019 году нужно разработать проектную документацию на строительство системы водоотведения. А министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области поручено рассмотреть возможность включения проекта в федеральную программу «Оздоровление Волги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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