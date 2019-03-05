26 нижегородских школ будут полностью отремонтированы в ближайшие шесть лет
26 школ в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать в рамках региональной программы, которая будет реализовываться в течение 6 лет. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, в 2019 году на реализацию этой программы будут выделены 700 миллионов рублей.
- Это позволит полностью отремонтировать шесть школ: две в Нижнем Новгороде и четыре в районах области, - рассказал Глеб Никитин.
Он подчеркнул, что важным моментом является капремонт кровель, который в 2019 году будет проведен в 50 школах.
- Также в ближайшие шесть лет будет проводиться масштабное обновление систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей, ремонт фасадов и внутренних помещений, работы по благоустройству территорий. Всего более 1000 видов работ, - добавил Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU