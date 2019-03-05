2019-03-05T10:19:25+03:00
Общество

26 нижегородских школ будут полностью отремонтированы в ближайшие шесть лет

В 2019 году на реализацию программы будут выделены 700 миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
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26 школ в Нижегородской области планируется капитально отремонтировать в рамках региональной программы, которая будет реализовываться в течение 6 лет. Об этом со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, в 2019 году на реализацию этой программы будут выделены 700 миллионов рублей.

- Это позволит полностью отремонтировать шесть школ: две в Нижнем Новгороде и четыре в районах области, - рассказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что важным моментом является капремонт кровель, который в 2019 году будет проведен в 50 школах.

- Также в ближайшие шесть лет будет проводиться масштабное обновление систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей, ремонт фасадов и внутренних помещений, работы по благоустройству территорий. Всего более 1000 видов работ, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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