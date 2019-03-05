Якубовский: «Нижегородская область находится на передовой в России по решению проблемы обманутых дольщиков»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-05T10:02:06+03:00

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В понедельник, 4 марта 2019 года, замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, а также депутаты Госдумы Александр Якубовский и Наталья Назарова провели выездное совещание на проблемных объектах в Богородском районе. Речь идет о ЖК «Окский берег», «Акварель» и «Новинки Smart City».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие представители областного минстроя, инспекции Госстройнадзора, регионального отделения «Единой России», а также инициативные группы дольщиков.

По словам Якубовского, сейчас все три объекта находятся на контроле.

В ЖК «Окский берег» на сегодняшний день не достроены восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, в которые вложили деньги более 2300 человек.

В ЖК «Акварель» есть 29 дольщиков. Инспекция Госстройнадзора через суд ограничила застройщику возможность дополнительно привлекать средства дольщиков. В ЖК «Новинки Smart Сity» решаются вопросы, связанные с подведением коммуникаций. Работы могут начаться уже в апреле.

Также участники совещания обсудили и остальные долгострои, которые есть в регионе.

- Нижегородская область находится на передовой в России по решению проблемы обманутых дольщиков. Очень хорошо, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично возглавил комиссию по защите прав участников долевого строительства. Когда глава региона готов в открытую взаимодействовать с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, это говорит о том, что он берет на себя личную ответственность за принятие решений в этом вопросе, - заявил Якубовский.

ИСТОЧНИК KP.RU