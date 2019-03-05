17-летняя Наталья Сулина найдена в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-05T10:00:43+03:00

Родственники восемь дней ничего не знали о девушке

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17-летняя Наталья Сулина, которая пропала в конце февраля в поселке Новоселки Вачского района Нижегородской области, найдена живой. Об этом сообщил ПСО «Волонтер».

Девушка ушла из дома ночью 24 февраля. После этого родственники ничего о ней не знали. 4 марта к поискам подключились волонтеры. И через несколько часов девушка была найдена.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая пропала в СНТ «Борок» Кстовского района и 9-летнюю Машу Людину, которая исчезла после того как пошла выкидывать мусор возле своего дома в Богородске.

"Комсомольская правда" - Нижний Новгород" писала о гигантской работе, которую проделали волонтеры и следователи Следственного комитета нижегородской области, чтобы найти девочек. Но пока никаких зацепок нет. ПСО "Волонтер" выложил записи с дронов, которые снимали место поисков Маши Ложкаревой.

ИСТОЧНИК KP.RU