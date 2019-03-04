Нового главу фонда капремонта ищут в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-04T18:07:14+03:00

Информация о конкурсе размещена на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ

Изменить размер текста: A A

Открытый конкурс на пост генерального директора фонда капитального ремонта стартовал в Нижегородской области в понедельник, 4 марта 2019 года. Об этом гласит информация на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

Претендентам на вакантную должность необходимо предоставить личное заявление, заполненную и подписанную анкету, согласие на обработку личных данных, копии паспорта, трудовой книжки и документов о высшем и дополнительном образовании. Кроме того, требуется справка о наличии или отсутствии судимости, выписка из реестра дисквалифицированных лиц и справка об отсутствии постановки на учет у нарколога и психиатра.

Заявления принимаются до 17 апреля 2019 года по адресу: 603000, улица Максима Горького, 150, кабинет 604. Адрес электронной почты: official@gkh.kreml.nnov.ru, номер контактного телефона: (831) 438−96−45.

Конкурс планируется провести 15 мая 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Геннадий Дурдаев покидает должность гендиректора фонда капремонта Нижегородской области.

Напомним также, в начале декабря 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что считает ситуацию с капремонтом в регионе катастрофической.

ИСТОЧНИК KP.RU