БК «Нижний Новгород» встретится с чемпионом Италии «Умана Рейер Венеция»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-04T17:43:06+03:00

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5 марта в 18:45 баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проведет первую игру в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соперником нижегородцев станет одна из лучших команд Италии «Умана Рейер Венеция». Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

- Специально ради первого в России матча 1/8 финала Нижний Новгород посетит исполнительный директор Лиги Чемпионов Патрик Комнинос, - говорится в сообщении. – Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» станет первым клубом, благодаря которому финальный этап баскетбольной Лиги Чемпионов пройдет в России.

Напомним, ранее российские команды несколько раз принимали участие в квалификации турнира, а в год назад «Енисей» из Красноярска даже получил право выступать в регулярном сезоне, но из группы так и не вышел.

ИСТОЧНИК KP.RU