Алексей Шальнов назначен главой МБУ «Город» в Дзержинске

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-04T14:32:41+03:00

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В понедельник, 4 марта, Алексей Шальнов стал главой МБУ «Город» Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дзержинска.

Распоряжение о назначении Алексея Шальнова также было подписано сегодня главой Дзержинска Иваном Носковым. И сразу же нового руководителя представили сотрудникам учреждения.

СПРАВКА КП

МБУ «Город» занимается благоустройством улиц города. Дело для Алексея Шальнова знакомое. Так как два года он возглавлял МУП «Городское благоустройство». Однако потом ушел в бизнес.

Алексей Владимирович Шальнов родился 23 ноября 1973 года в Дзержинске. В 1997 году окончил НГТУ имени Алексеева по специальности «Автомобиле- и тракторостроение».

С 1998 по 1999 год служил в армии.

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году водителем в ТОО СМУ-5. С 1997 года по 2001 год работал инженером-конструктором на ОАО «ГАЗ». С 2001 по 2008 год прошел путь от старшего контролера до генерального директора компании «ИНКО».

С 2008 по 2011 год был начальником станции технического диагностирования ООО «ЮНИКОР-НН».

С 2011 по 2013 год возглавлял МУП «Городское благоустройство».

С 2013 по 2018 год занимал различные руководящие должности в коммерческих и производственных компаниях.

Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU