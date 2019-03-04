Стоимость капремонта была завышена в трех домах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-04T14:08:46+03:00

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В ходе проверки прокуратура Нижегородской области выявила нарушения при оплате работ капитального ремонта домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в силовом ведомстве.

Нарушения были найдены при проверке многоквартирных домов на улице Энгельса. Сотрудниками прокуратуры района совместно с представителями других контролирующих органов осуществлены замеры объемов выполненных работ. Оказалось, что в трех многоквартирных домах работы были выполнены не до конца. При этом в отчетной документации они значились как полностью выполненными. Таким образом, завышение суммы невыполненных работ по трем многоквартирным домам составили от 306 тысяч рублей до 680 тысяч рублей.

Прокуратура Нижегородской области возбудила уголовные дела по фактам мошенничества, проводится предварительное расследование.

Напомним, 11 февраля 2019 года, у фонда капремонта Нижегородской области появился новый начальник. Им стал Дмитрий Гнатюк, который до этого был первым заместителем. Геннадий Дурдаев, возглавляющий фонд с мая прошлого года, покинул пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU