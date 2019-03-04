Нижегородскому театру драмы требуется старая обувь для спектакля

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-04T12:49:35+03:00

Среди всех, кто пожертвует обувь, будут разыграны билеты на премьеру спектакля «Тарас Бульба»

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Для нового спектакля «Тарас Бульба» Нижегородскому театру драмы нужна старая обувь. Сотрудники театра обратились ко всем нижегородцам, у кого дома завалялась ненужная обувь, и просят подарить ее театру. Об этом сообщается на официальной странице театра.

При этом совершенно неважно: женская она будет, мужская или детская. Не важно и состояние обуви – подойдет даже самая рваная и изношенная.

Тех, кто откликнется на просьбу, театр обещает отблагодарить. Среди всех благотворителей будет проведен розыгрыш трех пригласительных билетов, каждый из которых рассчитан на двоих человек, на премьеру спектакля «Тарас Бульба». Премьера состоится 21 марта 2019 года.

Принести обувь можно прямо в театр с 10.00 до 20.00, зайдя в здание со служебного входа. При этом необходимо сказать вахтеру, что вы принесли обувь для спектакля «Тарас Бульба».

По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 910 876 32 93.

ИСТОЧНИК KP.RU