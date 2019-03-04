Лучшего слесаря-сантехника Нижегородской области выберут 5 марта

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-04T12:10:01+03:00

Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков после двух туров

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Завтра, 5 марта 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится конкурс профессионального мастерства по профессии слесарь-сантехник среди предприятий ЖКХ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состязании будут участвовать 20 человек из разных уголков Нижегородской области: Сарова, Бора, Павловского района и столицы Приволжья.

Первый этап - это презентация профессии и тестирование на проверку теоретических знаний. Второй этап – практические задания: мастерам предстоит сварка участка трубопровода из полипропиленовых труб и патрубка с заглушкой диаметром 20 миллиметров, а также сборка участка комбинированной системы водоснабжения из стальных и полипропиленовых труб диаметром 20 миллиметров с последующим гидроиспытанием.

Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков после обоих туров.

Мероприятие пройдет на базе Сормовского механического техникума и начнется в 9:00.

ИСТОЧНИК KP.RU