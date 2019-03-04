Четыре человека погибли на нижегородских дорогах в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-04T11:54:46+03:00

Один из них был пешеходом, остальные - водители

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За последние три дня, с 1 по 3 марта 2019 года, в Нижегородской области произошли три смертельных аварии, в которых погибли четыре человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первая трагедия случилась поздно вечером 1 марта в Шатковском районе. Около 23:00 на 135 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов 21-летний водитель «Шевроле» насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Личность погибшего пока неизвестна.

В субботу, 2 марта, на территории одного из заводов Джержинска водитель трактора совершил опрокидывание в технический водоём. Инцидент произошел около двух часов ночи. Мужчина 1961 года рождения, который сидел за рулем трактора, погиб на месте.

В воскресенье, 3 марта, на 489 километре трассы М-7 Москва-Уфа на территории Лысковского района «вазовская» легковушка протаранила «Хендай» на встречке. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли: женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, а мужчина скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU