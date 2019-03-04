Более 10 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за выходные

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-04T10:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

За 3 и 4 марта 2019 года с улиц Нижнего Новгорода было вывезено более 10 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства.

На дорогах работали порядка 470 единиц снегоуборочной техники: более 200 – в дневное время т более 250 – в ночное.

Также за минувшие выходные для предотвращения гололеда было высыпано более 1 300 тонн песко-соляной смеси и 133 тонны жидкого реагента.

Напомним, 21 февраля администрация Нижнего Новгорода подвела предварительные итоги работы портала «Антиснег». Заместитель мэра Алексей Карапузов напомнил, что основным инструментом «Антиснега» является интерактивная карта, на которой показано количество автотехники, выехавшей на уборку снега, и какая организация несет ответственность за ту или иную территорию.

- За все время работы портала зарегистрировано более семи тысяч жителей и подано около 17 тысяч заявок. При этом 11 тысяч заявок поступило только за первые недели февраля, когда в отдельные дни осадки достигали 60% месячной нормы, - уточнил Карапузов.

ИСТОЧНИК KP.RU