2019-03-04T09:33:36+03:00
Происшествия

25-летняя нижегородка отправится в колонию за пьяное ДТП с двумя погибшими

С нее также взыскали более двух миллионов рублей
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лукояновский районный суд вынес приговор в отношении 25-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, она пьяная села за руль и устроила ДТП, в котором погибли два человека.

Женщину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Трагедия случилась 11 ноября 2018 года. Нижегородка вместе со знакомыми возвращались домой после гулянки. Она превысила скорость, выехала на «встречку» и врезалась в столб. После этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Двое молодых людей, которые ехали в машине, скончались на месте.

Свою вину 25-летняя девушка полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. С нее также взыскано более 2,3 миллиона рублей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородскому театру драмы требуется старая обувь для спектакля
Лучшего слесаря-сантехника Нижегородской области выберут 5 марта
Четыре человека погибли на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Более 10 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за выходные
В Нижегородской области заработала «горячая линия» по кори
Матч в Нижнем Новгороде оказался в ТОП-3 по посещаемости в 25-м туре ФНЛ
В Нижегородской области создадут сеть офисов правового просвещения
В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка
Число северных оленей в Керженском заповеднике выросло до 13 особей
Приемная губернатора проведет бесплатные правовые консультации
Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской области
Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку
Нижегородские леса пройдут санитарное обследование
Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Нижегородской области, отправится в колонию поселения
В этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 33 улицы
Житель Балахны пытался убить квартирную хозяйку молотком и велосипедом
Константин Аргентов стал зампредом думы Арзамаса Нижегородской области
Новорожденный мальчик пострадал в ДТП под Нижним Новгородом 28 февраля
В Нижегородской области задержали производителя ядовитой стеклоомывающей жидкости
Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде
Чемпионат по ловле на мормышку со льда состоится в Нижегородской области
Глеб Никитин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества
Отцы из Нижнего Новгорода сдадут ГТО 2 марта
Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине
Нижегородский «Старт» сыграет с «Волгой» 2 марта
21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля