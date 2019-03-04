25-летняя нижегородка отправится в колонию за пьяное ДТП с двумя погибшими
Лукояновский районный суд вынес приговор в отношении 25-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, она пьяная села за руль и устроила ДТП, в котором погибли два человека.
Женщину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Трагедия случилась 11 ноября 2018 года. Нижегородка вместе со знакомыми возвращались домой после гулянки. Она превысила скорость, выехала на «встречку» и врезалась в столб. После этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Двое молодых людей, которые ехали в машине, скончались на месте.
Свою вину 25-летняя девушка полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. С нее также взыскано более 2,3 миллиона рублей морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU