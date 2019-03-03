2019-03-03T18:51:19+03:00
Общество

В Нижегородской области создадут сеть офисов правового просвещения

Первый мобильный офис откроется в Городце
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области в марте создадут сеть офисов правового просвещения, организованных в рамках реализации проекта «Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан Нижегородской области». Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

- Открытие первого мобильного офиса правового просвещения состоится 4 марта в Городце, - говорится в сообщении. – До конца марта подобные офисы будут открыты еще в пяти муниципальных образованиях региона, в том числе в Арзамасе, Выксе, Кстове, Красных Баках и Лукоянове.

Как говорится в сообщении, данный проект разработан областным общественным благотворительным Фондом помощи детям-сиротам и региональными уполномоченными по правам ребенка.

- Ожидается, что мобильные офисы смогут выезжать в отдаленные населенные пункты района, - говорится в сообщении. – К этой работе помимо общественных помощников Уполномоченных будут привлечены специалисты администрации, адвокаты и нотариусы, активисты некоммерческих организаций и юридические клиники нижегородских вузов.

Планируется, что юридическую помощь благодаря этому проекту смогут получить не менее 1,5 тысяч жителей Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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